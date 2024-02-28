Звёздный адвокат Жорин назвал мощным сигналом обещание Бастрыкина "артистам-предателям"

Глава СК Александр Бастрыкин мог напугать артистов, не дискредитирующих ВС РФ, своими словами о привлечении к ответственности звёзд после возвращения из-за границы. Такое мнение высказал адвокат Сергей Жорин, подчеркнув, что есть немало уехавших из России медийных личностей, которые не поддерживают спецоперацию, однако не желают зла своей родине. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его оценке, "дискредитация дискредитации рознь". Адвокат признал, что некоторые представители шоу-бизнеса искренне хотят, чтобы Россия потерпела поражение и понесла огромные убытки. Но после слов Бастрыкина опасаться начнут и те, кто не желал поражения стране, но высказывался против СВО, считает он.

"Это достаточно мощный сигнал. Одно дело, когда что-то говорит [глава Лиги безопасного интернета Екатерина] Мизулина, другое дело, когда говорит глава СК. Сильный сигнал, который каждый будет понимать по-своему", — рассуждает Жорин.

Он также упомянул, что есть и заочно арестованные покинувшие страну артисты, против которых возбудили уголовные дела.