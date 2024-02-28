На 62-летнюю внучку итальянского диктатора Муссолини напали в Страсбурге
Алессандра Муссолини. Обложка ТАСС / Zuma / Vincenzo Livieri
Депутат Европарламента Алессандра Муссолини сообщила, что на неё напали в Страсбурге. Внучка итальянского диктатора рассказала, что её узнал мужчина, говоривший по-итальянски, он оскорбил её и ударил по спине.
"Мы стояли в центре города, было темно. Он узнал меня, после чего начались оскорбления и нападения. Слава Богу, мои помощники меня подхватили. Мы ушли, потому что никогда не знаешь, есть ли у них что-то с собой", — рассказала она телеканалу Euronews.
Муссолини призналась, что после нападения у неё болит глаз. Несмотря на это, она отметила, что не будет выдвигать обвинений, при этом осудила любое насилие. Депутат добавила, что её поддержали коллеги по Европарламенту, в том числе спикер Роберта Метсола и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Кстати, не только Алессандра занимается политической деятельностью. Ранее Life.ru рассказывал, что в 2021 году другая внучка диктатора и фашиста Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима. Однако после оглашения результатов в СМИ и соцсетях развернулась ожесточённая дискуссия. Многие заявляли, что ни в одной другой стране мира на референдуме не могла бы победить родственница фашистского диктатора.