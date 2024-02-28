Семь женщин найдены убитыми в Турции всего за один день СМИ: В Турции за день убито семь женщин, в расправе подозреваются мужья и бывшие 28 февраля, 10:29 За один день в Турции было зверски убито сразу семь женщин. Обложка © Shutterstock

В Турции за последние сутки убито семь женщин, преступниками оказались их бывшие или нынешние мужья. Об этом сообщает телеканал Habertürk, называя причиной роста числа подобных убийств выход страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин в 2021 году.

"В общей сложности семь женщин были зверски убиты в Измире, Бурсе, Сакарье, Эрзуруме, Денизли и Стамбуле", — передаёт телеканал сводку за 27 февраля.

Убитым от 32 до 49 лет, преступления были совершены с особой жестокостью. Мужчины зарезали ножом своих возлюбленных или стреляли в них из пистолета. Арестовать удалось только двоих подозреваемых, ещё двое свели счёты с жизнью после расправы над супругами, остальных ищут. По данным канала, один из мужчин специально устроил побег из тюрьмы, чтобы убить бывшую жену.

В 2023 году неправительственная организация по защите прав женщин "Мы остановим фемицид" начала бить тревогу, в Турции только за год произошло 315 убийств женщин, все они стали жертвами домашнего насилия. Также в стране зафиксирован рост женских самоубийств — полиция сообщила о 248 случаях за прошлый год. Телеканал напомнил, что до выхода из конвенции Турции удавалось бороться за права женщин, что останавливало насилие в отношении них.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле вооружённые мужчина и женщина напали на здание суда, они ликвидированы ответным огнём. В результате пострадало пять человек.

Авторы Татьяна Миссуми