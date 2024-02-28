ВСУ за сутки потеряли сотни военных на самом смертоносном участке фронта ВСУ за сутки потеряли 230 военных, 2 танка и 2 БМП на Донецком направлении 28 февраля, 10:40 Украинская армия лишилась за сутки до 230 военнослужащих. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

Украинская армия лишилась за сутки до 230 военнослужащих, двух танков, шести автомобилей и пары боевых машин пехоты на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5, 92-й штурмовых, 28, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР", — уточняется в заявлении.

Также российские войска пресекли три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ около Георгиевки в ДНР. Противник потерял польскую артиллерийскую установку Krab, два орудия Д-20, противотанковую пушку "Рапира", американское буксируемое орудие М119, а также ВС РФ подорвали украинский склад боеприпасов.

Также сообщалось, что российские войска освободили ещё один населённый пункт на Авдеевском направлении — это село Петровское (в 2016 году Украина его переименовала в Степовое).

Авторы Татьяна Миссуми