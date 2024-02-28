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ВСУ за сутки потеряли сотни военных на самом смертоносном участке фронта

ВСУ за сутки потеряли 230 военных, 2 танка и 2 БМП на Донецком направлении

28 февраля, 10:40
Украинская армия лишилась за сутки до 230 военнослужащих. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

Украинская армия лишилась за сутки до 230 военнослужащих. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

Украинская армия лишилась за сутки до 230 военнослужащих, двух танков, шести автомобилей и пары боевых машин пехоты на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5, 92-й штурмовых, 28, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР", — уточняется в заявлении.

Также российские войска пресекли три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ около Георгиевки в ДНР. Противник потерял польскую артиллерийскую установку Krab, два орудия Д-20, противотанковую пушку "Рапира", американское буксируемое орудие М119, а также ВС РФ подорвали украинский склад боеприпасов.

Минобороны показало видео бегства бойцов ВСУ при освобождении посёлка Ласточкино
Минобороны показало видео бегства бойцов ВСУ при освобождении посёлка Ласточкино

Также сообщалось, что российские войска освободили ещё один населённый пункт на Авдеевском направлении — это село Петровское (в 2016 году Украина его переименовала в Степовое).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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