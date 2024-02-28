Бывшего мэра Иркутска ждёт неожиданное наказание за дрифт на Байкале

Бывшего мэра Иркутска Виктора Кондрашова, устроившего дрифт на лимузине прямо на Байкале, ждёт штраф. Правда, наказать его решили не за опасные манёвры на льду, а лишь за непристёгнутый ремень, сообщает SHOT.

На экс-мэра Иркутска Кондрашова составили протокол за непристёгнутый ремень. Видео © T.me / SHOT

По словам экс-градоначальника, экстремальный видеоролик снимали для шоу "Новая фабрика звёзд" на ТНТ, но в финальный монтаж кадры решили не добавлять. При этом Кондрашов подчеркнул, что лихачил, учитывая все правила дорожного движения. Несмотря на это, наказания избежать всё же не удалось — водителю предстоит заплатить штраф за непристёгнутый ремень безопасности.

"А за что ещё?" — сказал Кондрашов, добавив, что с документами на машину у него проблем нет.