Бывшего мэра Иркутска ждёт неожиданное наказание за дрифт на Байкале
Устроившего дрифт на Байкале экс-мэра Иркутска оштрафуют за непристёгнутый ремень
Бывшего мэра Иркутска Виктора Кондрашова, устроившего дрифт на лимузине прямо на Байкале, ждёт штраф. Правда, наказать его решили не за опасные манёвры на льду, а лишь за непристёгнутый ремень, сообщает SHOT.
На экс-мэра Иркутска Кондрашова составили протокол за непристёгнутый ремень. Видео © T.me / SHOT
По словам экс-градоначальника, экстремальный видеоролик снимали для шоу "Новая фабрика звёзд" на ТНТ, но в финальный монтаж кадры решили не добавлять. При этом Кондрашов подчеркнул, что лихачил, учитывая все правила дорожного движения. Несмотря на это, наказания избежать всё же не удалось — водителю предстоит заплатить штраф за непристёгнутый ремень безопасности.
"А за что ещё?" — сказал Кондрашов, добавив, что с документами на машину у него проблем нет.
Напомним, сегодня в соцсетях Кондрашова появилось видео, на котором он дрифтит по льду Байкала на лимузине Cadillac DeVille. Однако далеко не все подписчики оценили перформанс. Многие отметили мастерство вождения, но вот некоторые задались вопросом, почему запрет выезжать на лёд в конце зимы действует не для всех.
© Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kondrashov_victor