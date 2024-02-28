Физиотерапевт дал советы для подготовки к купальному сезону

Если перед купальным сезоном хочется привести в порядок своё тело, то необходимо начинать работу над собой за 3–4 месяца до его начала. Об этом рассказал старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО "Медицина" Кирилл Антонов в беседе с РИАМО.

Специалист рассказывает, что если вам хочется достигнуть подтянутого состояния тела в более-менее спокойном режиме, то понадобится 3–4 месяца подготовки. Речь не идёт о наращивании мышечной массы, но такая программа позволит получить стройное тело и избавиться от лишнего жира.

Антонов считает, что процесс такой подготовки не должен прекращаться, чтобы не отразиться негативно на общем здоровье. Перестройка организма с одного режима на другой дополнительно его нагружает. По словам врача, первый месяц должен стать периодом адаптации к повышению нагрузок. Если речь идёт о снижении веса, то сбрасывать 2–3 кг в месяц будет нормой.

Терапевт объясняет, что такая необходимость существует, чтобы программа не провоцировала сильные компенсации в организме, подрывая ресурс здоровья.

"В питании должны преобладать продукты с низким содержанием жира и небольшим количеством углеводов. Если углеводы и потребляем, то это сложные — в виде гречки, риса, желательно бурого. И это всё должно быть в первой половине дня. В послеобеденное время уже надо стараться углеводы исключать из рациона, оставлять салаты и белок", — советует доктор.

Также, по словам Антонова, необходимостью является витаминная поддержка организма. Критическую важность в этот период представляют рыбий жир и омега-3 кислоты.