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28 февраля, 13:12

В Петербурге фельдшер скорой помощи обезвредила буйного пациента с пистолетом

Сотрудница скорой помощи обезвредила пьяного петербуржца, который угрожал медикам пистолетом на Тихорецком проспекте. Позже полицейские нашли при буйном пациенте ещё оружие. Об этом сообщает "Фонтанка SPB Online".

В Петербурге врач скорой помощи разоружила буйного пациента с пистолетом и гранатой. Видео © t.me / Фонтанка

По данным телеграм-канала, накануне бригада приехала на вызов к мужчине, лежащему без сознания на лестнице. Когда врачи повели 37-летнего пациента к машине, он попытался достать пистолет из-под штанины, однако фельдшер быстро среагировала, выбив ствол ногой. На место вызвали полицию и ОМОН. 37-летнего мужчину доставили в отдел. Помимо огнестрела без магазина, при нём нашли ещё и страйкбольную гранату.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как 46-летний житель Абакана угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер. Мужчина расстроился из-за результатов анализов, поэтому пришёл в медучреждение с предметом, на котором было написано "тротиловая шашка", и заявил, что сейчас всё взорвёт. На место вызвали сотрудников ОМОНа, которые быстро усмирили буйного пациента.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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