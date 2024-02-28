В Петербурге фельдшер скорой помощи обезвредила буйного пациента с пистолетом

Сотрудница скорой помощи обезвредила пьяного петербуржца, который угрожал медикам пистолетом на Тихорецком проспекте. Позже полицейские нашли при буйном пациенте ещё оружие. Об этом сообщает "Фонтанка SPB Online".

В Петербурге врач скорой помощи разоружила буйного пациента с пистолетом и гранатой. Видео © t.me / Фонтанка

По данным телеграм-канала, накануне бригада приехала на вызов к мужчине, лежащему без сознания на лестнице. Когда врачи повели 37-летнего пациента к машине, он попытался достать пистолет из-под штанины, однако фельдшер быстро среагировала, выбив ствол ногой. На место вызвали полицию и ОМОН. 37-летнего мужчину доставили в отдел. Помимо огнестрела без магазина, при нём нашли ещё и страйкбольную гранату.