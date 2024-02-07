Анатолий из Абакана расстроился из-за результатов анализов и пригрозил взорвать венерологию
SHOT: В Абакане задержан мужчина, угрожавший взорвать венерологический диспансер
46-летний Анатолий из Абакана угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер. По данным SHOT, мужчина был недоволен результатами своих анализов, потому и пришёл к медучреждению с предметом, на котором было написано "тротиловая шашка", и заявил, что сейчас взорвёт этот рассадник нехороших болезней.
На место вызвали ОМОН, который очень быстро обезвредил и задержал "подрывника". "Тротиловой шашкой" оказался муляж взрывного устройства, состоящий из мыла и учебных детонаторов. Ранее мужчина был судим за угрозу убийством. Что ему грозит на этот раз, выясняется.
Ранее Life.ru писал, как "мамкин террорист" угрожал взорвать 20 школ в Петербурге и мэрию, если власти не отменят ЕГЭ. А московский парк "Зарядье" недавно "заминировали" от имени главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Неизвестные потребовали 666 миллионов рублей.