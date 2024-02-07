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7 февраля, 07:46

Анатолий из Абакана расстроился из-за результатов анализов и пригрозил взорвать венерологию

SHOT: В Абакане задержан мужчина, угрожавший взорвать венерологический диспансер

46-летний Анатолий из Абакана угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер. По данным SHOT, мужчина был недоволен результатами своих анализов, потому и пришёл к медучреждению с предметом, на котором было написано "тротиловая шашка", и заявил, что сейчас взорвёт этот рассадник нехороших болезней.

На место вызвали ОМОН, который очень быстро обезвредил и задержал "подрывника". "Тротиловой шашкой" оказался муляж взрывного устройства, состоящий из мыла и учебных детонаторов. Ранее мужчина был судим за угрозу убийством. Что ему грозит на этот раз, выясняется.

Хейтер МакSим угрожал терактом, если певице дадут выступить в Москве
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Ранее Life.ru писал, как "мамкин террорист" угрожал взорвать 20 школ в Петербурге и мэрию, если власти не отменят ЕГЭ. А московский парк "Зарядье" недавно "заминировали" от имени главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Неизвестные потребовали 666 миллионов рублей.

Обложка ©

tirachard / freepik

Марина Калегина
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