Анатолий из Абакана расстроился из-за результатов анализов и пригрозил взорвать венерологию

46-летний Анатолий из Абакана угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер. По данным SHOT, мужчина был недоволен результатами своих анализов, потому и пришёл к медучреждению с предметом, на котором было написано "тротиловая шашка", и заявил, что сейчас взорвёт этот рассадник нехороших болезней.