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28 февраля, 12:40

В Кузбассе перевернулся на снегоходе и погиб владелец крупной строительной компании

Mash: Бизнесмен насмерть разбился во время езды на снегоходе в Шерегеше

Бизнесмен Пётр Рогалёв. Обложка © "Новая Шория"

Бизнесмен Пётр Рогалёв. Обложка © "Новая Шория"

В Кузбассе погиб мужчина, перевернувшись на снегоходе в посёлке Шерегеш. По предварительным данным, жертвой аварии может быть местный бизнесмен из сферы строительства Пётр Рогалёв. Об этом пишет Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, погибший вместе со своим знакомым ездил по горе Зелёная, но в какой-то момент потерял управление и опрокинулся. Очевидцы вызвали на помощь спасателей, пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он умер в больнице. По данному факту начата проверка.

Принадлежавшая Рогалёву компания "Инвест-Строй" заключила с 2011 года государственных контрактов на сумму в 368,4 миллиона рублей, преимущественно это строительные работы или подряды на ремонт госучреждений.

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Юрий Лысенко
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