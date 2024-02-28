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Российский офицер подтвердил бои со спецназовцами НАТО в рядах ВСУ на Украине

Военный РФ сообщил о спецназовцах НАТО, воюющих на стороне ВСУ

28 февраля, 12:12
Военный РФ рассказал о спецназовцах НАТО, которые работают в заградотрядах ВСУ. Обложка © Shutterstock

Военный РФ рассказал о спецназовцах НАТО, которые работают в заградотрядах ВСУ. Обложка © Shutterstock

Российские военнослужащие постоянно видят бойцов спецназа из стран НАТО в рядах подразделений ВСУ в зоне СВО на Украине ВСУ. Об этом РИА "Новости" рассказал командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса на Артёмовском направлении.

"Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артёмовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже "познакомились" здесь. Особенно поляки себя проявили", — пояснил он.

По его словам, иностранцы числятся пилотами, военными консультантами, наводчиками западного оружия, связистами. Он добавил, что все важные манёвры на поле боя тоже разрабатывают не украинцы. По его словам, речь идёт не просто о наёмниках, а о тех, кто является основным ядром в ВСУ. Командир объяснил, что когда под Богдановкой российские войска ликвидировали пункт дислокации западных спецназовцев, то украинцы тут же "дали дёру" с линии фронта и вся оборона посыпалась.

Боец отметил, что натовцы хорошо подготовлены, но не выдерживают "длительного прессинга", поэтому не нужно их бояться, а следует лишь продолжать выполнять поставленные боевые задачи.

В Европе признались, что на Украине присутствует западный спецназ
В Европе признались, что на Украине присутствует западный спецназ

Ранее в МИД РФ сообщили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, а также Британия предоставляют ВСУ разведданные для ракетных ударов по войскам России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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