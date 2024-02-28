В Европе признались, что на Украине присутствует западный спецназ

Западный спецназ уже присутствует в зоне боевых действий на Украине. Об этом со ссылкой на неназванного европейского чиновника пишет Financial Times (FT).

"Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально", — сообщил собеседник издания.