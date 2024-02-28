В Европе признались, что на Украине присутствует западный спецназ
FT: Европейский чиновник сообщил о западном спецназе в зоне конфликта на Украине
Западный спецназ уже присутствует в зоне боевых действий на Украине. Об этом со ссылкой на неназванного европейского чиновника пишет Financial Times (FT).
"Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально", — сообщил собеседник издания.
Также он высказал предположение, зачем президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил о возможной отправке войск на Украину. По его словам, лидер Пятой республики сделал это, чтобы создать "сдерживание и неопределённость" в отношениях между Парижем и Москвой.
Напомним, что на конференции в Париже Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину. После этого ведущие европейские страны, такие как Швеция, Германия и Соединённое Королевство, объявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий. Позднее об аналогичном решении сообщили и в США.
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