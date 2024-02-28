Появились подробности о состоянии изнасилованной в центре Варшавы "украинки"
Fakt: Изнасилованная в Варшаве девушка оказалась не украинкой, а белоруской
Изнасилованная в центре столицы Польши девушка оказалась не украинкой, а гражданкой Белоруссии. Об этом говорится в материале польского издания Fakt, которое внесло правки в текст, изменив возраст и гражданство жертвы.
"Утром на улице Журавия 23-летний молодой человек, предположительно, напал и изнасиловал 25-летнюю Эльжбету (также известную как Лиза) из Беларуси", — указано в обновлённой версии материала.
Сейчас Елизавета находится в больнице под присмотром медиков. Состояние пострадавшей тяжёлое. У девушки остановилось сердце, но её смогли реанимировать. Тем не менее временное прекращение поступления кислорода привело к повреждениям мозга. Её молодой человек — гражданин Украины — поделился прогнозами врачей: они не исключают смерти пациентки.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в центре Варшавы была изнасилована молодая девушка. Сперва в материале местного издания говорилось, что жертвой оказалась 20-летняя гражданка Украины. Насильник подошёл к ней со спины, надел жертве на голову балаклаву и, угрожая ножом, утащил в подворотню многоквартирного дома. Там он начал её душить, сорвал одежду и изнасиловал. Всё это происходило на глазах у множества очевидцев, которые никак не отреагировали даже после бегства насильника.
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