Появились подробности о состоянии изнасилованной в центре Варшавы "украинки"

Изнасилованная в центре столицы Польши девушка оказалась не украинкой, а гражданкой Белоруссии. Об этом говорится в материале польского издания Fakt, которое внесло правки в текст, изменив возраст и гражданство жертвы.

"Утром на улице Журавия 23-летний молодой человек, предположительно, напал и изнасиловал 25-летнюю Эльжбету (также известную как Лиза) из Беларуси", — указано в обновлённой версии материала.

Сейчас Елизавета находится в больнице под присмотром медиков. Состояние пострадавшей тяжёлое. У девушки остановилось сердце, но её смогли реанимировать. Тем не менее временное прекращение поступления кислорода привело к повреждениям мозга. Её молодой человек — гражданин Украины — поделился прогнозами врачей: они не исключают смерти пациентки.