Военнослужащие НАТО давно присутствуют в зоне СВО и сражаются на стороне ВСУ, но их называют добровольцами. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Бойцы НАТО в зоне СВО давно присутствуют: всех военных альянса давно направляют туда и просто именуют добровольцами, приехавшими из стран ЕС через Польшу. Если верить этим мифам, то они прибывают из Евросоюза и отважно, по собственной воле защищают киевский режим. А потом два десятка натовских генералов как будто резко попали под сход лавины, а на самом деле к ним в отель постучался "Искандер", — объяснил наш собеседник.

По мнению парламентария, материалы о том, что спецподразделения стран Запада уже давно задействованы в зоне конфликта России и Украины, являются косвенной попыткой оправдать присутствие военнослужащих из стран блока НАТО. Впрочем, ни для кого не секрет, что события на Украине являются западной операцией. Поэтому не стоит верить, что часть стран альянса и ЕС якобы только рассматривают возможность отправки собственных войск в зону боевых действий в рамках недавно заключённых двусторонних договоров, — они уже давно там находятся в статусе добровольцев, отметил он. Впрочем, если военнослужащие стран Запада окажутся в зоне СВО официально, то это существенно изменит ситуацию.

"Если вооружённый контингент НАТО официально появится на Украине и будет воевать против наших солдат, он станет законной целью для Вооружённых сил РФ", — заключил Говырин.