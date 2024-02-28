Опасения Кличко об "эффекте домино", который продолжит поражение ВСУ, вполне обоснованы — именно это их и ждёт, заявил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с Life.ru. Вот только плачевный исход, по его мнению, ожидает украинскую армию вне зависимости от помощи Запада.

"Возможно, без дополнительного зарубежного финансирования враг просто сдастся быстрее, задумается о том, в какую игру ввязался не по своей воле", — заявил депутат.

По его словам, если киевский режим будет и дальше избегать мирных переговоров и продолжит кровопролитие, то ВСУ стоит рассчитывать только на поражение. Депутат отметил, что победа обязательно будет за Россией. Она уже близко, подчеркнул собеседник Life.ru.