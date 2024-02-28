Риелтор рассекретила способ снять квартиру в Москве бесплатно
Риелтор Полякова раскрыла четыре способа сэкономить на аренде квартиры
В удалённых районах города аренда жилья всегда стоит дешевле, чем в центральных. Об этом и других способах сэкономить при съёме квартиры рассказала риелтор Оксана Полякова.
"Например, в Москве, если добираться до станции метро или МЦК придётся на наземном транспорте, стоимость найма может быть снижена на 5–20% в зависимости от длительности поездки", — сказала замдиректора управления аренды квартир московской компании "ИНКОМ-Недвижимость" в интервью "Газете.ru".
Второй способ — снять квартиру вместе с кем-то, чтобы можно было поделить оплату между собой. Спрос на аренду в складчину в 2024 году вырос на 30% по сравнению с показателями 2023 года. Ещё один способ потратить на аренду меньше денег — искать квартиру с недочётами. При этом в зависимости от серьёзности и масштаба повреждений цену можно снизить в пределах от 10 до 40%.
Четвёртым способом риелтор назвала аренду жилья "под ремонт", когда отделочные или ремонтные работы берут на себя жильцы. Тогда ежемесячная плата на время их проведения снижается или отменяется вовсе.
Ранее юрист назвал вещи, на которые стоит обратить внимание при аренде квартиры без договора. Эти риски связаны как с квартирантами, так и с собственниками. Например, собственник может в любое время попросить арендаторов съехать из своей квартиры или подселить к ним кого-то ещё.
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