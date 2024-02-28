Риелтор рассекретила способ снять квартиру в Москве бесплатно

В удалённых районах города аренда жилья всегда стоит дешевле, чем в центральных. Об этом и других способах сэкономить при съёме квартиры рассказала риелтор Оксана Полякова.

"Например, в Москве, если добираться до станции метро или МЦК придётся на наземном транспорте, стоимость найма может быть снижена на 5–20% в зависимости от длительности поездки", — сказала замдиректора управления аренды квартир московской компании "ИНКОМ-Недвижимость" в интервью "Газете.ru".

Второй способ — снять квартиру вместе с кем-то, чтобы можно было поделить оплату между собой. Спрос на аренду в складчину в 2024 году вырос на 30% по сравнению с показателями 2023 года. Ещё один способ потратить на аренду меньше денег — искать квартиру с недочётами. При этом в зависимости от серьёзности и масштаба повреждений цену можно снизить в пределах от 10 до 40%.

Четвёртым способом риелтор назвала аренду жилья "под ремонт", когда отделочные или ремонтные работы берут на себя жильцы. Тогда ежемесячная плата на время их проведения снижается или отменяется вовсе.