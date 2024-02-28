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В ГД объяснили, почему Байден не постеснялся говорить о бомбёжках Газы с мороженым в руках

Депутат Матвейчев: Для Байдена арабы и евреи — это люди второго сорта

28 февраля, 12:57
Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Джо Байден, рассказывая о прекращении огня в секторе Газа с мороженым в руке, проявляет типичное американское хамство и бессознательное пренебрежение ко всем. Об этом Life.ru заявил политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По его мнению, хозяин Белого дома даже не отдаёт себе отчёт в том, что это циничный жест.

"Это типичное американское хамство — ноги на стол. Это бессознательное пренебрежение ко всем. Сколько бы они ни топили за меньшинства, всё равно для них арабы, евреи и прочие — это люди второго сорта и инструмент в грязных играх и в бизнесах", — подчеркнул парламентарий.

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Напомним, ранее Джо Байден решил прокомментировать ситуацию в секторе Газа, однако сделал это в максимально не подходящей обстановке — в кафе с рожком мороженого в руках. Журналисты отвлекли президента США от поедания десерта вопросом о прекращении огня в анклаве.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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