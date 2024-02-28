Камеры сняли, как ананасовая жрица без одежды совершает таинство в "Перекрёстке"

Обнажённую девушку заметили в магазине "Перекрёсток" на улице Милашенкова в Москве. Покупательница без одежды занималась чем-то очень похожим на поклонение прилавку с консервированными ананасами. Видео необычного таинства публикует телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Обнажённая девушка в "Перекрёстке" молится ананасам. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

На кадрах видно, как полностью голая девушка сидит на полу магазина, её ноги оказались под прилавком, а руки сложены в молитвенном жесте. При этом глаза посетительницы закрыты, а губы шевелятся так, словно она что-то шепчет. На видео к ней подходит прибывший сотрудник полиции, однако необычная покупательница не обращает на него никакого внимания. Как дальше развивался диалог, непонятно — запись обрывается.