Камеры сняли, как ананасовая жрица без одежды совершает таинство в "Перекрёстке"
SHOT: "Молитва" голой девушки ананасам в магазине в Москве попала на видео
Обнажённую девушку заметили в магазине "Перекрёсток" на улице Милашенкова в Москве. Покупательница без одежды занималась чем-то очень похожим на поклонение прилавку с консервированными ананасами. Видео необычного таинства публикует телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Обнажённая девушка в "Перекрёстке" молится ананасам. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА
На кадрах видно, как полностью голая девушка сидит на полу магазина, её ноги оказались под прилавком, а руки сложены в молитвенном жесте. При этом глаза посетительницы закрыты, а губы шевелятся так, словно она что-то шепчет. На видео к ней подходит прибывший сотрудник полиции, однако необычная покупательница не обращает на него никакого внимания. Как дальше развивался диалог, непонятно — запись обрывается.
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t.me / SHOT ПРОВЕРКА