Истерика для Запада: Политолог раскрыл цель заявления Кличко про "эффект домино" в ВСУ

Заявление брата мэра Киева Владимира Кличко об "эффекте домино" для ВСУ после оставления Авдеевки было сделано для того, чтобы западные страны и дальше накачивали Незалежную оружием. Таким мнением поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

"В данном случае это некая истерика, чтобы дали оружие, потому что иначе ВСУ ждёт разгром. У них всё время идут заявления по этому поводу. Но я не стал бы говорить, что у них совсем всё плохо. Потому что они продолжают стрелять. Более того, у них остаются боеприпасы, которые они используют для стрельбы по мирным кварталам, по мирным жителям", — приводит его слова "Лента.ру".

Он отметил, что эти жалостливые заявления не должны вводить Россию в заблуждение. По его словам, освобождение Авдеевки показало, что вооружения у ВСУ хватает, так как много техники они оставили, когда бежали с позиций. Это говорит о том, что группировка, находившаяся в Авдеевке, в снарядах совсем не нуждалась, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Перенджиев допустил, что на некоторых участках фронта ВСУ действительно могут нуждаться в вооружении. Однако информацию о том, что ситуация находится на дне, он назвал ложной. Потому что поступают сообщения о том, что украинские военные вывозят боеприпасы из Греции, им их поставляют Финляндия, Швеция, а также Южная Корея, пояснил он.