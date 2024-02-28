Telegram запускает монетизацию для владельцев каналов с марта 28 февраля, 13:18 В Telegram появится монетизация. Обложка © Shutterstock

Telegram запускает монетизацию проектов для владельцев каналов с марта этого года. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров. Он добавил, что выплаты будут идти в криптовалюте TON ради быстроты и безопасности транзакций.

"В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы", — уточнил Дуров.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в Telegram произошёл массовый сбой. Пользователи жаловались, что приложение висит и не обновляется. Позже говорилось, что это вызвано проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзором.

Авторы Татьяна Миссуми