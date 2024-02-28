В России ожидается подорожание импортных электромобилей и гибридов

В России в ближайшем будущем резко подорожают гибридные автомобили и электрокары. Об этом сообщили представители группы компаний "Автоспеццентр".

"Вскоре можно ожидать роста стоимости гибридных автомобилей и электрокаров. Увеличение цен обусловлено изменениями в правилах сертификации таких машин, ввезённых через дружественные страны. Подорожание будет ощутимым: от сотен тысяч до миллиона рублей — в зависимости от модификации автомобиля", — приводит их слова "Газета.ru".

На официально импортируемые в Российскую Федерацию гибриды и электромобили с 1 февраля 2024-го больше не действует порядок упрощённой сертификации. Иначе говоря, с этого момента поставщики обязаны оформлять полноценное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это дольше и значительно затратнее, нежели легализация машин в рамках действовавшей раньше процедуры.