В России ожидается подорожание импортных электромобилей и гибридов
"Автоспеццентр": Электрокары и гибриды в России подорожают на миллион рублей
В России в ближайшем будущем резко подорожают гибридные автомобили и электрокары. Об этом сообщили представители группы компаний "Автоспеццентр".
"Вскоре можно ожидать роста стоимости гибридных автомобилей и электрокаров. Увеличение цен обусловлено изменениями в правилах сертификации таких машин, ввезённых через дружественные страны. Подорожание будет ощутимым: от сотен тысяч до миллиона рублей — в зависимости от модификации автомобиля", — приводит их слова "Газета.ru".
На официально импортируемые в Российскую Федерацию гибриды и электромобили с 1 февраля 2024-го больше не действует порядок упрощённой сертификации. Иначе говоря, с этого момента поставщики обязаны оформлять полноценное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это дольше и значительно затратнее, нежели легализация машин в рамках действовавшей раньше процедуры.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что в Швейцарии был разработан электрокар для подростков. Компания Micro Mobility Systems презентовала серийную версию компактного Microlino Lite, салон которого рассчитан на двоих человек. Управлять транспортным средством смогут подростки от 14 лет при наличии прав на управление мопедом. Предварительно, машина сможет развивать скорость до 45 километров в час.
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