Россиянам рассказали, как с 1 марта изменятся правила вывоза детей из страны

С 1 марта вступает в силу закон, который меняет правила выезда за рубеж детей до 14 лет. Теперь, чтобы ребёнка выпустили за границу, в свидетельстве о рождении должна быть обязательная метка о российском гражданстве, сообщает SHOT.

Новые требования будут применяться только к детям, у которых ещё нет личного заграничного паспорта и которые путешествуют в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с родителями. Согласно международным договорам, которые Москва заключила с этими странами, туристы могут въезжать по российским документам без загранника.

Очереди в краснодарский паспортный стол. Видео © t.me / SHOT

Теперь родители должны предоставить доказательства гражданства своего ребёнка, например свидетельство о рождении с соответствующей печатью. Её нужно поставить в паспортном столе или МВД, иначе на границе могут развернуть. В некоторых регионах, например в Ростовской и Новосибирской областях, штампы ставят только два раза в неделю, поэтому нужно отстоять серьёзную очередь.