Россиянам рассказали, как с 1 марта изменятся правила вывоза детей из страны
SHOT: С 1 марта при выезде ребёнка до 14 лет из РФ необходим штамп о гражданстве
С 1 марта вступает в силу закон, который меняет правила выезда за рубеж детей до 14 лет. Теперь, чтобы ребёнка выпустили за границу, в свидетельстве о рождении должна быть обязательная метка о российском гражданстве, сообщает SHOT.
Новые требования будут применяться только к детям, у которых ещё нет личного заграничного паспорта и которые путешествуют в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с родителями. Согласно международным договорам, которые Москва заключила с этими странами, туристы могут въезжать по российским документам без загранника.
Очереди в краснодарский паспортный стол. Видео © t.me / SHOT
Теперь родители должны предоставить доказательства гражданства своего ребёнка, например свидетельство о рождении с соответствующей печатью. Её нужно поставить в паспортном столе или МВД, иначе на границе могут развернуть. В некоторых регионах, например в Ростовской и Новосибирской областях, штампы ставят только два раза в неделю, поэтому нужно отстоять серьёзную очередь.
Ранее Life.ru уже рассказывал о том, что россияне стали часто сталкиваться с ошибками в только что полученных загранпаспортах. Обидно, если отпуск накрывается медным тазом из-за бюрократической ошибки. О том, как выявить нестыковки в своём заграннике, — в материале Life.ru.
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