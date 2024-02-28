"Создают нам проблемы": Китайский посол дал объяснение недавнему сбою в расчётах с Россией
Посол Ханьхуэй: Сбой в расчётах РФ и КНР произошёл из-за действий третьих стран
Сбой в расчётах между Россией и Китаем произошёл из-за вмешательства третьих стран. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть", — цитирует его РИА "Новости".
Посол отметил, что доля юаня в двусторонних расчётах уже превышает 90% и будет увеличиваться. Он также отметил, что кроме китайской валюты активно используется и иностранная, в том числе и рубли, что сильно упрощает контакты между бизнесменами обеих стран.
Напомним, ранее китайский банк Chouzhou Commercial сообщил своим клиентам о том, что операции с Российской Федерацией и Белоруссией останавливаются. Это коснулось как трансакций с применением SWIFT, так и с использованием российской СПФС и китайской CIPS. Часть фирм не смогли провести сделки из-за этого сбоя.
ТАСС / Владимир Гердо