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28 февраля, 14:28

"Создают нам проблемы": Китайский посол дал объяснение недавнему сбою в расчётах с Россией

Посол Ханьхуэй: Сбой в расчётах РФ и КНР произошёл из-за действий третьих стран

Сбой в расчётах между Россией и Китаем произошёл из-за вмешательства третьих стран. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть", цитирует его РИА "Новости".

Посол отметил, что доля юаня в двусторонних расчётах уже превышает 90% и будет увеличиваться. Он также отметил, что кроме китайской валюты активно используется и иностранная, в том числе и рубли, что сильно упрощает контакты между бизнесменами обеих стран.

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Напомним, ранее китайский банк Chouzhou Commercial сообщил своим клиентам о том, что операции с Российской Федерацией и Белоруссией останавливаются. Это коснулось как трансакций с применением SWIFT, так и с использованием российской СПФС и китайской CIPS. Часть фирм не смогли провести сделки из-за этого сбоя.

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ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
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