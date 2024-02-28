"Создают нам проблемы": Китайский посол дал объяснение недавнему сбою в расчётах с Россией

Сбой в расчётах между Россией и Китаем произошёл из-за вмешательства третьих стран. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть", — цитирует его РИА "Новости".

Посол отметил, что доля юаня в двусторонних расчётах уже превышает 90% и будет увеличиваться. Он также отметил, что кроме китайской валюты активно используется и иностранная, в том числе и рубли, что сильно упрощает контакты между бизнесменами обеих стран.