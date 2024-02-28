Регион

Уведомления отключены

28 февраля, 14:11

Путин подписал указ о новой Стратегии научно-технологического развития России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Стратегии научно-технологического развития страны. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

"Правительству РФ предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию настоящего указа", — говорится в документе.

Стратегия содержит цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, а также устанавливает направления госполитики в этой области и меры по их реализации. Ещё одним указом глава государства утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года.

Путин анонсировал новую Стратегию развития искусственного интеллекта в России
Путин анонсировал новую Стратегию развития искусственного интеллекта в России

А ранее Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей в РФ. Председателем оргкомитета по подготовке мероприятия назначен первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров