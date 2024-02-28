Путин подписал указ о новой Стратегии научно-технологического развития России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Стратегии научно-технологического развития страны. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
"Правительству РФ предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию настоящего указа", — говорится в документе.
Стратегия содержит цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, а также устанавливает направления госполитики в этой области и меры по их реализации. Ещё одним указом глава государства утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года.
А ранее Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей в РФ. Председателем оргкомитета по подготовке мероприятия назначен первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.