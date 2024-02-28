Двух мужчин задержали за похищение и изнасилование студента из Москвы в лесу

Двух уроженцев Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании 17-летнего студента московского вуза в лесу Подмосковья. Фигурантам дела грозит по шесть лет тюрьмы, пишет Mash .

Один из подозреваемых — 23-летний Абдусалим Махмудов — был задержан накануне в Долгопрудном. У него за плечами судимость за кражу. Через пару часов поймали и его сообщника — 19-летнего Баракатулло Ахророва. Теперь им предстоит пообщаться с оперативниками. В отношении них возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.