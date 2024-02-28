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28 февраля, 15:04

Двух мужчин задержали за похищение и изнасилование студента из Москвы в лесу

В Подмосковье задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании студента

Двух уроженцев Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании 17-летнего студента московского вуза в лесу Подмосковья. Фигурантам дела грозит по шесть лет тюрьмы, пишет Mash.

Один из подозреваемых — 23-летний Абдусалим Махмудов — был задержан накануне в Долгопрудном. У него за плечами судимость за кражу. Через пару часов поймали и его сообщника — 19-летнего Баракатулло Ахророва. Теперь им предстоит пообщаться с оперативниками. В отношении них возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как уже писал Life.ru, приманкой для 17-летнего парня стала девушка из чат-бота для знакомств. На свидании на юношу набросились двое мужчин и увезли в лес, где ограбили и изнасиловали.

В Петербурге мужчина вместе с братом похитил бывшую и изнасиловал на чердаке
В Петербурге мужчина вместе с братом похитил бывшую и изнасиловал на чердаке
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Андрей Бражников
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