Гигантский череп огромного морского существа на пляже в США напугал американцев The Sacramento Bee: Череп длиной более трёх метров выбросило на берег Калифорнии 28 февраля, 16:18 В Калифорнии нашли гигантский череп на берегу океана. Обложка © X / Ir. Benny Dwika Leonanda

В США на берегу Тихого океана обнаружили огромный череп, который в длину превышает три метра, а высотой превосходит рост среднего человека. О странной находке сообщает The Sacramento Bee.

В Калифорнии нашли гигантский череп на берегу океана. Фото © X / Ir. Benny Dwika Leonanda

"Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. <…> У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах", — пояснил ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра Роберт Боссенекер.

В Калифорнии нашли гигантский череп на берегу океана. Обложка © X / Louiseyourmama

Сотрудники Музея естественной истории в Санта-Круз сообщили, что речь идёт о китовой кости, которую выбросило на берег залива Монтерей в Калифорнии ещё осенью прошлого года. Теперь случайные прохожие устроили настоящую фотозону с черепом и делают снимки этого чуда из мира морских животных.

В свою очередь, учёные не видят ничего необычного в находке. Ведь кит достигает в длину около тридцати метров и весит свыше ста тонн, а значит, его череп никак не может быть небольших размеров. Тем более что, по словам специалистов, океан систематически выкидывает на берег подобные останки и этот случай не является чем-то исключительным.

Ранее Life.ru рассказывал, как калининградские таможенники при проверке посылки из Якутии в США обнаружили череп древнего шерстистого носорога. Оказалось, что его планировали незаконно вывезти с территории РФ. Редкую находку уже передали Минкультуры.

Авторы Татьяна Миссуми