Гигантский череп огромного морского существа на пляже в США напугал американцев
The Sacramento Bee: Череп длиной более трёх метров выбросило на берег Калифорнии
В Калифорнии нашли гигантский череп на берегу океана. Обложка © X / Ir. Benny Dwika Leonanda
В США на берегу Тихого океана обнаружили огромный череп, который в длину превышает три метра, а высотой превосходит рост среднего человека. О странной находке сообщает The Sacramento Bee.
В Калифорнии нашли гигантский череп на берегу океана. Фото © X / Ir. Benny Dwika Leonanda
"Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. <…> У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах", — пояснил ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра Роберт Боссенекер.
В Калифорнии нашли гигантский череп на берегу океана. Обложка © X / Louiseyourmama
Сотрудники Музея естественной истории в Санта-Круз сообщили, что речь идёт о китовой кости, которую выбросило на берег залива Монтерей в Калифорнии ещё осенью прошлого года. Теперь случайные прохожие устроили настоящую фотозону с черепом и делают снимки этого чуда из мира морских животных.
В свою очередь, учёные не видят ничего необычного в находке. Ведь кит достигает в длину около тридцати метров и весит свыше ста тонн, а значит, его череп никак не может быть небольших размеров. Тем более что, по словам специалистов, океан систематически выкидывает на берег подобные останки и этот случай не является чем-то исключительным.
Ранее Life.ru рассказывал, как калининградские таможенники при проверке посылки из Якутии в США обнаружили череп древнего шерстистого носорога. Оказалось, что его планировали незаконно вывезти с территории РФ. Редкую находку уже передали Минкультуры.