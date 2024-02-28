Угрозы "посадить" не работают: Юрист объяснил, как правильно ругаться с управляющей компанией

Если возникли проблемы с качеством услуг ЖКХ, следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании в письменной форме. При этом юрист Илья Русяев рекомендует при обращении соблюдать корректный тон, избегать угроз и резких высказываний.

"При обращении, конечно, всегда важно сохранять корректный тон, избегая угроз и высказываний вроде "всех посажу!". Лучше спокойно изложить суть проблемы, указав конкретные факты, приложить фото- или видеоподтверждение и обозначить, что, если вопрос не решится, придётся привлечь вышестоящие инстанции", — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

При этом важно сохранять настойчивость, но держать её в рамках, используя досудебные методы решения проблемы с аварийными службами, местными органами власти, надзорными органами.

По словам Русяева, если УК продолжает систематически нарушать свои обязанности, не будет лишним составить жалобу и направить её руководству компании, например, если во дворе нет места из-за скопившегося снега, подъездные двери никто не отремонтировал, а крыша протекает. Управляющая компания рассмотрит такое заявление за срок до 30 календарных дней.

Если и здесь ваши замечания не заметили, то есть смысл обратиться к органам самоуправления, которые отвечают за состояние тротуаров и территории во дворе.

"Если проблема не была решена в установленный срок или последовал отказ, необходимо направить жалобу в контролирующие органы: жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру. Если действия или бездействие УК привели к серьёзному материальному ущербу, а досудебный порядок урегулирования не помог, можно подавать иск в суд", — подытожил юрист.