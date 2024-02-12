Россиянам рассказали, как бороться с брошенными бесхозными авто Юрист Русяев: Чтобы убрать бесхозные авто, нужно обратиться в администрацию 12 февраля, 10:14 Обложка © Life.ru / Кристина Зайцева

Проблема брошенных и бесхозных автомобилей, долгое время стоящих во дворах, актуальна для многих российских городов. Такие машины не только портят внешний вид дворов и занимают парковочные места, но и создают потенциальную опасность — они могут быть использованы злоумышленниками или стать источником возгорания. Как с этим бороться, Life.ru рассказал управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев.

По его словам, универсальной схемы борьбы с "автомобильным мусором" пока не существует. В Москве и Московской области действует довольно чёткий регламент, позволяющий эвакуировать бесхозный транспорт при соблюдении ряда условий. В других регионах также есть свои нормативные акты по этому вопросу, но не везде процедура прописана подробно.

Общая схема борьбы с "автохламом" выглядит так:

1. Подать заявление в местную администрацию с требованием убрать конкретный автомобиль. В заявлении нужно максимально подробно описать местоположение, марку, модель, цвет, состояние машины. 2. Администрация обязана создать комиссию для осмотра автомобиля и выяснения данных о его владельце. 3. Если владелец не найден или отказался от машины, её признают бесхозной и перемещают на штрафстоянку с последующей утилизацией. 4. Если владелец известен, ему выносится предписание убрать автомобиль в течение 14 дней. Если он этого не сделает, машину также эвакуируют. 5. Если местные власти игнорируют обращения, можно подать жалобу вышестоящим инстанциям или обратиться в суд с иском о признании автомобиля бесхозным.

"При желании и активной гражданской позиции можно добиться очистки своего двора от автомобильного хлама. Но для этого нужно быть готовым потратить время на обивание порогов различных инстанций и в крайнем случае — судебную тяжбу", — резюмировал Русяев.

А ранее россиянам дали совет, как навести порядок в забитом автомобилями дворе. С такой проблемой часто сталкиваются жители многоквартирных домов: автовладельцы перегораживают тротуары, выезжают на газоны, а то и вовсе блокируют подъезды жилых домов. Из-за этого мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части, маломобильным людям приходится делать очередной крюк, а детям становится опаснее добираться до школы.