В США создают новое оружие против "грозных противников" в лице России и Китая National Interest: ВС США готовят технику для "войны будущего" с РФ и Китаем 28 февраля, 16:10 Армия США намерена внедрить технику для "войны будущего". Обложка © Shutterstock

Вашингтон оснащает Вооружённые силы США новыми лёгкими танками, модернизированными БМП и боевыми роботами-машинами, чтобы подготовиться к "войне будущего" с Китаем и Россией. Об этом пишет The National Interest.

"США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия", — говорится в материале.

В частности, речь идёт о танке M10 Booker, БМП XM30 и машине Robotic Combat Vehicle. Последняя пока ещё находится на этапе разработок. Предполагается, что она станет беспилотной наземной системой, способной оказать огневую поддержку и провести разведку.

M10 Booker, по словам автора, имеет два пулемёта, 105-миллиметровую пушку и датчики, облегчающие ведение боевых действий в условиях города. И, наконец, XM30 призвана заменить устаревшую M2 Bradley и стать гораздо более смертоносной, чтобы обеспечить активное наступление пехоты.

А ранее National Interest опубликовало статью, в которой признало недостатки американских танков M1 Abrams. В материале авторы отметили, что бронемашины, одну из которых уничтожили в зоне СВО российские военные, являются сильно переоценёнными. Также в публикации говорилось, что США придётся задуматься о разработке более совершенных видов вооружения.

Авторы Татьяна Миссуми