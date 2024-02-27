В США унизили танки Abrams после уничтожения одного из них в зоне СВО

"M1 Abrams, вероятно, значительно переоценён — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие", — пишет издание.

По словам авторов материала, бои на Украине показали, что беспилотники и противотанковое вооружение могут бросить вызов даже самой современной и тяжёлой бронированной технике. Вместе с тем, по мнению экспертов, танки и далее будут играть важную роль в украинском конфликте. Кроме того, в статье указано, что ликвидированный Abrams в районе Авдеевки явно не будет последним.