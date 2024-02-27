В США унизили танки Abrams после уничтожения одного из них в зоне СВО
NI: Американский танк M1 Abrams нельзя считать непобедимым "чудо-оружием"
Танк M1 Abrams. Обложка © Getty Images / Stocktrek Images
Американские танки M1 Abrams, один из которых уничтожили в зоне СВО российские военные, являются переоценёнными. Об этом сообщает издание National Interest.
На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / Соловьёв
"M1 Abrams, вероятно, значительно переоценён — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие", — пишет издание.
По словам авторов материала, бои на Украине показали, что беспилотники и противотанковое вооружение могут бросить вызов даже самой современной и тяжёлой бронированной технике. Вместе с тем, по мнению экспертов, танки и далее будут играть важную роль в украинском конфликте. Кроме того, в статье указано, что ликвидированный Abrams в районе Авдеевки явно не будет последним.
Напомним, об уничтожении первого американского танка Abrams в зоне СВО на Авдеевском направлении стало известно 26 февраля. Технику подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Комментируя это, в Кремле предрекли печальную судьбу остальным "Абрамсам" в зоне проведения СВО. Тем временем актёр Иван Охлобыстин пообещал премию в десять миллионов рублей военнослужащим, уничтожившим машину. А в Госдуме после уничтожения танка заявили, что бойцы ВС РФ соревнуются в уничтожении техники в зоне СВО и испытывают военный азарт.