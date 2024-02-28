"Верим и надеемся": Риелтор спрогнозировал падение ипотечной ставки к концу года

Ставка по ипотеке может быть снижена до 10–12% до конца 2024 года. Об этом рассказал президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

"Мы ждём понижения процентной ставки до 13% до конца весны и до 10–12% к концу декабря этого года. Верим в это и надеемся", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

Он заметил, что в настоящее время ставка по ипотеке достигла 18% из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16%. В связи с этим рынок недвижимого имущества пребывает в замороженном состоянии. При этом 2023 год президент Уральской палаты недвижимости считает очень активным, поскольку были побиты все ценовые рекорды. На первичном рынке цена стала выше на 80%, а на вторичном — на 30%.

Сейчас рынок стагнирует из-за высокой цены банковских продуктов. Ставка по ипотеке выросла до 18%, а спрос на неё опустился вниз. Люди оформляют ипотеку, надеясь, что в перспективе это будет рефинансировано, поясняет эксперт. Он привёл данные, согласно которым в декабре в регионе заключили 4000 договоров долевого участия, а в январе — 1600, хотя это не показательный месяц.

Кстати, основную часть квартир, которые пользуются спросом у россиян, по его данным, составляют студии и однокомнатные квартиры. Вторую строчку занимают двухкомнатные, а небольшой процент остаётся за "трёшками".

"Однако люди, покупая однокомнатную, всегда смотрят на приобретение двухкомнатной квартиры. Этот цикл находится сейчас в пределах пяти-семи лет, то есть люди меняют квартиры в срок пять-семь лет, через который они покупают квартиру большей площади", — заключил Олейников.