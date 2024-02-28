Украинцы с могильными венками хотели сбежать от призыва в Румынию на "похороны бабушки" На Украине пограничники поймали мужчин при попытке уехать на "похороны" в Румынию 28 февраля, 17:29 На Украине пограничники поймали мужчин, которые незаконно хотели сбежать в Румынию. Обложка © t.me / Украинская погранслужба

Украинские пограничники задержали трёх мужчин с траурными венками, которые пытались уехать в Румынию, чтобы якобы "похоронить любимую бабушку". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Инцидент произошёл на КПП в Закарпатской области. Пограничники остановили автомобиль, водитель которого рассказал, что везёт пассажиров на похороны. Обман раскрылся, когда "родственники" старушки не смогли ответить на уточняющие вопросы.

"Пассажиры факт "смерти" бабушки не обосновали, ещё и поминальные венки продемонстрировали как доказательство. Однако имени и адреса проживания родственницы не знали", — отмечается в заявлении ведомства.

В итоге задержанные признались, что заплатили шофёру по две тысячи долларов ради побега в Румынию, а историю с похоронами придумал сам перевозчик.

Напомним, на фоне продолжающейся мобилизации украинцы уезжают из Незалежной, используя любые способы. Причём для некоторых попытки сбежать из страны заканчиваются гибелью. Недавно пограничники выловили из реки Тисы на западе Украины тело мужчины, который пытался вплавь перебраться в Румынию. Это уже двадцатый случай смерти на реке после начала специальной военной операции.

Авторы Татьяна Миссуми