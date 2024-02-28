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28 февраля, 18:07

Мелони призналась, что все её детские мечты разбились о скалы реальности

Мелони: Я хотела познакомиться с Майклом Джексоном, но он умер слишком рано

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что все её детские мечты разбились о скалы взрослой жизни. Среди её самых заветных желаний должности премьер-министра не было, но судьба распорядилась иначе, пишет местное издание La Repubblica.

"Я хотела быть певицей, но у меня нет слуха, я хотела играть за сборную по волейболу, но я карлик, я хотела познакомиться с Майклом Джексоном, но он умер слишком рано", — рассказала она.

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Между тем ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев диагностировал у премьер-министра Италии Джорджи Мелони "проблемы с головой". Так российский политик прокомментировал её заявление о том, что специальная военная операция на Украине спровоцировала атаку ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Александра Мышляева
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