Мелони призналась, что все её детские мечты разбились о скалы реальности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что все её детские мечты разбились о скалы взрослой жизни. Среди её самых заветных желаний должности премьер-министра не было, но судьба распорядилась иначе, пишет местное издание La Repubblica.

"Я хотела быть певицей, но у меня нет слуха, я хотела играть за сборную по волейболу, но я карлик, я хотела познакомиться с Майклом Джексоном, но он умер слишком рано", — рассказала она.