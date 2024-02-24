Заявление прибывшей в Киев премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что специальная военная операция России на Украине спровоцировала атаку ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, объясняется либо "проблемами с головой", либо "проявлением генов фашистского прошлого". Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на личной странице в социальной сети X.

Напомним, ранее Мелони обвинила РФ, начавшую СВО на Украине, в том, что Москва показала дурной пример для других стран, спровоцировав конфликты в других частях мира. Именно так она обосновала вину России в нападении бойцов радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. И, кажется, в схожем ключе мыслит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она в свою очередь заявила о том, что якобы Российская Федерация наравне с изменением климата виновна в проблемах, из-за которых бастуют аграрии по всей Европе. Правда, она, вероятно, запамятовав, не уточнила об инициативе ЕК продлить на год беспошлинный и практически бесконтрольный ввоз товар с Украины, из-за которого и начались протесты.