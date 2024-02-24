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24 февраля, 13:22

"Проблемы с головой": Медведев нашёл объяснение словам премьера Италии об СВО

Медведев: У премьера Италии Мелони проявились гены фашистского прошлого

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС / EPA / RICCARDO ANTIMIANI

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС / EPA / RICCARDO ANTIMIANI

Заявление прибывшей в Киев премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что специальная военная операция России на Украине спровоцировала атаку ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, объясняется либо "проблемами с головой", либо "проявлением генов фашистского прошлого". Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на личной странице в социальной сети X.

"Число полудурков во власти в странах Запада растёт день ото дня. Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого", говорится в его публикации.

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Напомним, ранее Мелони обвинила РФ, начавшую СВО на Украине, в том, что Москва показала дурной пример для других стран, спровоцировав конфликты в других частях мира. Именно так она обосновала вину России в нападении бойцов радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. И, кажется, в схожем ключе мыслит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она в свою очередь заявила о том, что якобы Российская Федерация наравне с изменением климата виновна в проблемах, из-за которых бастуют аграрии по всей Европе. Правда, она, вероятно, запамятовав, не уточнила об инициативе ЕК продлить на год беспошлинный и практически бесконтрольный ввоз товар с Украины, из-за которого и начались протесты.

Юрий Лысенко
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