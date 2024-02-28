Ананасовая жрица из московского "Перекрёстка" заявила, что выполняла приказы "Всевышнего"

Выяснилось, что 35-летняя женщина живёт в элитном доме на Кутузовском проспекте в Дорогомиловском районе. Она рассказала, что такой обряд ей приказал сделать "Всевышний". Когда полиция выводила из магазина любительницу ананасов, она кидалась на прохожих и умоляла отдать её "отцу по имени Вечность". Однако желания девушки не удалось исполнить: сначала её передали в отдел, а потом в психиатрическую клинику, где врачи в ближайшее время должны установить диагноз.