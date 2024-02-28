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28 февраля, 17:44

Ананасовая жрица из московского "Перекрёстка" заявила, что выполняла приказы "Всевышнего"

SHOT: Москвичку, молившуюся на ананасы голышом в магазине, отправили в психушку

Женщину, которая голышом молилась на консервированные ананасы в московском "Перекрёстке", отправили в психушку. Она заявила, что выполняла приказы "Всевышнего", сообщает SHOT.

Обнажённая девушка в "Перекрёстке" молится ананасам. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Выяснилось, что 35-летняя женщина живёт в элитном доме на Кутузовском проспекте в Дорогомиловском районе. Она рассказала, что такой обряд ей приказал сделать "Всевышний". Когда полиция выводила из магазина любительницу ананасов, она кидалась на прохожих и умоляла отдать её "отцу по имени Вечность". Однако желания девушки не удалось исполнить: сначала её передали в отдел, а потом в психиатрическую клинику, где врачи в ближайшее время должны установить диагноз.

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Напомним, сегодня обнажённую девушку заметили в магазине "Перекрёсток" на улице Милашенкова в Москве. Она сидела голышом на полу и занималась чем-то странным: будто шептала молитву рядом с полкой консервированных ананасов. На видео к ней подходит прибывший сотрудник полиции, но необычная покупательница его не замечает.

Обложка ©

t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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