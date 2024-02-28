Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / АР / Kamran Jebreili
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Дубае.
Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу российского спортсмена, посеянного на турнире под первым номером. Итальянец номера посева не имел. В четвертьфинале Медведев будет ждать победителя матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (8-й номер посева) и чехом Якубом Меншиком, получившим специальный допуск на турнир, — на прошлой неделе он добрался до финала турнира в Дохе.
Ранее Life.ru сообщал о том, что российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов с чехом Якубом Меншиком. Встреча завершилась со счётом 7:6 (14:12), 6:4.