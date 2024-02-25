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24 февраля, 21:01

Калинская вела 5:3 в решающей партии финала турнира в Дубае, но уступила сопернице

Россиянка Калинская уступила итальянке Паолини в финале турнира WTA в Дубае

Теннисистка Анна Калинская. Обложка © X / WTA

Теннисистка Анна Калинская. Обложка © X / WTA

Российская теннисистка Анна Калинская, выигравшая в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае у первой ракетки мира Иги Свёнтек, в финальном матче уступила итальянке Жасмин Паолини, которую до этого обыграла в 1/8 финала Australian Open.

Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу итальянской спортсменки, занимающей 26-е место в мировом рейтинге. Для неё это пятый финал и второй титул чемпионки WTA. Что касается 25-летней россиянки, у неё 40-я строчка и первый финал турнира такой категории. В понедельник расклад изменится: Паолини станет 14-й, Калинская — 24-й, обе теннисистки превзойдут личные достижения.

Призовой фонд турнира превышает 3,2 миллиона долларов. Паолини получит 523 485 долларов призовых, Калинская — 317 120 долларов.

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Ранее Life.ru также писал, что Анна Калинская победила американку Слоан Стивенс на Australian Open и насладилась победой под спетую болельщиками "Калинку". Пробиться в полуфинал россиянке, однако, не удалось.

Лариса Сафронова
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