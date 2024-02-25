Калинская вела 5:3 в решающей партии финала турнира в Дубае, но уступила сопернице

Российская теннисистка Анна Калинская, выигравшая в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае у первой ракетки мира Иги Свёнтек, в финальном матче уступила итальянке Жасмин Паолини, которую до этого обыграла в 1/8 финала Australian Open.

Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу итальянской спортсменки, занимающей 26-е место в мировом рейтинге. Для неё это пятый финал и второй титул чемпионки WTA. Что касается 25-летней россиянки, у неё 40-я строчка и первый финал турнира такой категории. В понедельник расклад изменится: Паолини станет 14-й, Калинская — 24-й, обе теннисистки превзойдут личные достижения.