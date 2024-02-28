В столицу Чада стянули военную технику, группа бойцов движется ко дворцу президента

Группа военнослужащих Чада движется к президентскому дворцу в столице Нджамене, сообщает местное издание ChadOne.

По данным издания, за последние сутки в городе всё чаще слышны выстрелы и звуки передвижения тяжёлой военной техники. Предполагается, что правительственные военные силы атаковали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) под руководством Яйи Дилло.

В столицу Чада стянули военную технику. Видео © X / Millitary Nerd / AfricanAnalysts

Ситуация в Чаде обостряется на фоне предстоящих выборов, первый тур которых запланирован на 6 мая 2024 года. Подобно Мали и Нигеру, Чад является колонией бывшей французской империи и сохраняет определённую зависимость от экономики страны. После военного переворота в Нигере военные силы Франции были переброшены именно в Чад.