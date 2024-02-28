"Роскосмос": На российском сегменте МКС зафиксировали утечку воздуха

Специалисты "Роскосмоса" зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации, уточнив, что никакой угрозы для космонавтов нет.

"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипажу и станции ничего не угрожает", — отметили в "Роскосмосе".

Там также добавили, что экипаж часто проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки. При этом данные, которые поступают с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме.