"Роскосмос": На российском сегменте МКС зафиксировали утечку воздуха
Специалисты "Роскосмоса" зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации, уточнив, что никакой угрозы для космонавтов нет.
"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипажу и станции ничего не угрожает", — отметили в "Роскосмосе".
Там также добавили, что экипаж часто проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки. При этом данные, которые поступают с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал о том, чем опасны мёртвые астронавты в космосе. Останки астронавтов ни в коем случае нельзя отправлять за борт корабля, поскольку тело мумифицируется и может представлять угрозу для спутников или шаттлов. При столкновении оно может нанести серьёзные повреждения.
Wikipedia / NASA