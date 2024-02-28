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28 февраля, 18:23

"Роскосмос": На российском сегменте МКС зафиксировали утечку воздуха

Специалисты "Роскосмоса" зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации, уточнив, что никакой угрозы для космонавтов нет.

"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипажу и станции ничего не угрожает", — отметили в "Роскосмосе".

Там также добавили, что экипаж часто проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки. При этом данные, которые поступают с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме.

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал о том, чем опасны мёртвые астронавты в космосе. Останки астронавтов ни в коем случае нельзя отправлять за борт корабля, поскольку тело мумифицируется и может представлять угрозу для спутников или шаттлов. При столкновении оно может нанести серьёзные повреждения.

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Wikipedia / NASA

Николь Вербер
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