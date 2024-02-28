"Закончились": Некоторые россиянки не смогут заказать стриптизёров 8 Марта из-за высокого спроса

"Дефицит" артистов зафиксирован в Омске, Ханты-Мансийске и Мурманске. На очереди — Челябинск, где у стриптизёров осталось буквально несколько свободных окошек. Причём свои услуги мужчины из столицы Южного Урала оценивают недёшево: по праздничному тарифу пятиминутное выступление обойдётся заказчицам в восемь тысяч рублей.

Впрочем, организаторы признались, что стриптизёров можно и перекупить. Так, в Мурманске, если предложить танцору 40 тысяч рублей за десятиминутное выступление вместо 10 тысяч, то он, конечно, посетит более выгодное мероприятие. А вот Екатеринбург и вовсе готов поделиться своими артистами с другими городами. За хорошие деньги мужчин с ослепительным торсом отправят хоть за тысячу километров.