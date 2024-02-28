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28 февраля, 19:08

"Закончились": Некоторые россиянки не смогут заказать стриптизёров 8 Марта из-за высокого спроса

SHOT: В преддверии 8 Марта в российских городах разобрали всех стриптизёров

В ряде российских городов не осталось свободных стриптизёров, готовых порадовать дам откровенным танцем в Международный женский день. Такими данными со ссылкой на организаторов корпоративов поделился телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКA.

"Дефицит" артистов зафиксирован в Омске, Ханты-Мансийске и Мурманске. На очереди — Челябинск, где у стриптизёров осталось буквально несколько свободных окошек. Причём свои услуги мужчины из столицы Южного Урала оценивают недёшево: по праздничному тарифу пятиминутное выступление обойдётся заказчицам в восемь тысяч рублей.

Впрочем, организаторы признались, что стриптизёров можно и перекупить. Так, в Мурманске, если предложить танцору 40 тысяч рублей за десятиминутное выступление вместо 10 тысяч, то он, конечно, посетит более выгодное мероприятие. А вот Екатеринбург и вовсе готов поделиться своими артистами с другими городами. За хорошие деньги мужчин с ослепительным торсом отправят хоть за тысячу километров.

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Кстати, обрадовать женщин 8 Марта может не только обнажённый красавец, но и некоторые другие подарки. Среди них, например, платье, украшение или даже пижама. Подробнее о других беспроигрышных вариантах, которые не дадут вам упасть в глазах дамы, — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
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