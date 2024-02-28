Названы дата и место похорон последнего премьера СССР Рыжкова

Похороны бывшего премьер-министра Советского Союза Николая Рыжкова состоятся в первый день весны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Компартию РФ.

"Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище", — поделился с агентством пресс-секретарь фракции в Госдуме Александр Ющенко.

Проводить бывшего сенатора в последний путь прибудут и члены Совфеда. Они выдвинутся от здания верхней палаты парламента и поедут к храму организованной колонной. После церемонии прощания там же состоится отпевание Рыжкова, а в 14:00 тело экс-премьера предадут земле.