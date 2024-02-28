Регион

Уведомления отключены

28 февраля, 19:21

Названы дата и место похорон последнего премьера СССР Рыжкова

Последнего премьера СССР Рыжкова похоронят 1 марта на Троекуровском кладбище

Николай Рыжков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Николай Рыжков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Похороны бывшего премьер-министра Советского Союза Николая Рыжкова состоятся в первый день весны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Компартию РФ.

"Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище", — поделился с агентством пресс-секретарь фракции в Госдуме Александр Ющенко.

Проводить бывшего сенатора в последний путь прибудут и члены Совфеда. Они выдвинутся от здания верхней палаты парламента и поедут к храму организованной колонной. После церемонии прощания там же состоится отпевание Рыжкова, а в 14:00 тело экс-премьера предадут земле.

Первая обладательница титула "Мисс США" Джеки Локери умерла в 93 года
Первая обладательница титула "Мисс США" Джеки Локери умерла в 93 года

О смерти последнего премьера СССР стало известно 28 февраля. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, кончина экс-главы правительства стала для неё большим личным потрясением.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • кпрф
  • Совет Федерации
  • Утраты
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров