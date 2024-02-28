Названы дата и место похорон последнего премьера СССР Рыжкова
Последнего премьера СССР Рыжкова похоронят 1 марта на Троекуровском кладбище
Николай Рыжков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Похороны бывшего премьер-министра Советского Союза Николая Рыжкова состоятся в первый день весны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Компартию РФ.
"Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище", — поделился с агентством пресс-секретарь фракции в Госдуме Александр Ющенко.
Проводить бывшего сенатора в последний путь прибудут и члены Совфеда. Они выдвинутся от здания верхней палаты парламента и поедут к храму организованной колонной. После церемонии прощания там же состоится отпевание Рыжкова, а в 14:00 тело экс-премьера предадут земле.
О смерти последнего премьера СССР стало известно 28 февраля. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, кончина экс-главы правительства стала для неё большим личным потрясением.