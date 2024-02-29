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28 февраля, 23:21

В Госдуме РФ назвали задачей не допустить эскалации в Приднестровье

Депутат Водолацкий призвал не допустить эскалации ситуации в Приднестровье

Госдума РФ совместно с Совбезом должна рассмотреть обращение приднестровских властей, которые попросили Россию о помощи в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Необходимо выработать решения, позволяющие исключить эскалацию ситуации в ПМР, заявил депутат ГД Виктор Водолацкий.

По словам первого зампреда Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, ситуация требует привлечения дипломатических каналов. Главная цель Москвы — обеспечить защиту граждан России в Приднестровье, добавил он.

"Наша задача — рассмотреть данное обращение, создать рабочую группу для того, чтобы координировать работу со своими коллегами и выработать те решения, которые не допустят эскалации ситуации в Приднестровье", — резюмировал собеседник RT.

Депутат Слуцкий: Приднестровье кричит от отчаяния, обращаясь за помощью к России
Депутат Слуцкий: Приднестровье кричит от отчаяния, обращаясь за помощью к России

Власти непризнанной республики обратились к России за помощью 28 февраля после съезда депутатов всех уровней. Они напомнили, что в регионе проживает 220 тысяч граждан РФ, на которых оказывается давление со стороны Кишинёва.

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Илья Пушкарев
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