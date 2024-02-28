Депутат Слуцкий: Приднестровье кричит от отчаяния, обращаясь за помощью к России

Решение Съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за натиска со стороны Молдавии является "криком отчаяния". Об этом заявил глава Комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Решение Съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии — крик отчаяния. Гражданка Румынии Майя Санду после своего избрания президентом Молдовы фактически свернула переговорный процесс по приднестровскому урегулированию", — заявил политик.

Анклав находится в блокаде со стороны официального Кишинёва. Санду придерживается направления, которое ей задают страны Запада, вновь пытающиеся создать второй антироссийский плацдарм так же, как это стало с Украиной, уверен депутат. Вместе с тем он указал на неслучайность выступлений молдавских властей и НАТО во время съезда в Тирасполе, где ими поднималась тема о том, что якобы "Россия намерена аннексировать Приднестровье".

"Эти откровенные провокации говорят о серьёзном накале вокруг приднестровского вопроса и желании использовать его в прокси-войне против нашей страны. Приднестровская проблема — не просто оборот речи. За ней реальные люди, которые должны выживать сегодня на грани гуманитарной катастрофы", — отметил лидер ЛДПР.