МИД Приднестровья объяснил обращение к России саботажем Молдавии
Глава МИД Приднестровья Игнатьев: Тирасполь ждёт дипломатическую помощь от РФ
Тирасполь надеется на дипломатическую поддержку РФ в урегулировании отношений с Молдавией. Обложка © Shutterstock
Приднестровье ожидает дипломатическую поддержку со стороны Москвы в разгорающемся конфликте с Молдавией. Об этом заявил телеканалу "Россия 24" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, комментируя соответствующее обращение к России.
"Во-первых, речь идёт об обращении с просьбой оказать дипломатическую поддержку Приднестровью. Мы говорим, что Россия — это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта", — пояснил он.
Игнатьев отметил, что российские миротворцы помогают в обеспечении безопасности в регионе, а также там проживает свыше 220 тысяч россиян, которые надеются, что РФ продолжит оказывать поддержку. Чиновник напомнил, что Москва участвует в переговорном процессе, проходящем по формуле "пять плюс два", но Кишинёв отказался продолжать консультации и пытаться урегулировать ситуацию мирным путём.
Напомним, перед началом съезда депутатов Приднестровья зампредседателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева опровергла слухи о планах присоединиться к России. Она объяснила, что за этими вбросами стоят провокаторы. Затем стало известно, что съезд депутатов будет обсуждать меры противодействия нарастающему давлению со стороны Молдавии. Позже власти непризнанного Приднестровья приняли решение обратиться за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В частности, Кишинёв решил взимать пошлины с товаров, поставляемых в регион.