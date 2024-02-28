МИД Приднестровья объяснил обращение к России саботажем Молдавии

Приднестровье ожидает дипломатическую поддержку со стороны Москвы в разгорающемся конфликте с Молдавией. Об этом заявил телеканалу "Россия 24" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, комментируя соответствующее обращение к России.

"Во-первых, речь идёт об обращении с просьбой оказать дипломатическую поддержку Приднестровью. Мы говорим, что Россия — это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта", — пояснил он.

Игнатьев отметил, что российские миротворцы помогают в обеспечении безопасности в регионе, а также там проживает свыше 220 тысяч россиян, которые надеются, что РФ продолжит оказывать поддержку. Чиновник напомнил, что Москва участвует в переговорном процессе, проходящем по формуле "пять плюс два", но Кишинёв отказался продолжать консультации и пытаться урегулировать ситуацию мирным путём.