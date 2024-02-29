Пусть живут в страхе: В словах Бастрыкина об "артистах-предателях" увидели чёткий сигнал

Все предатели России должны находиться в постоянном страхе перед жестоким наказанием за содеянное. Так прокомментировал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о сбежавших за рубеж отечественных звёздах.

По его словам, проблема "испуганных патриотов", которую взялся решать Бастрыкин, — это выбор, что делать с людьми, для которых Родина не является более высокой ценностью, чем собственная жизнь. С людьми, для которых "права человека" выше долга перед государством.

"И решение, увы, видится только одно: не поддерживать своё государство, не отдавать всё для фронта и для победы для смердяковых должно быть страшнее, чем на фронт пойти", — считает Перла.

"Перевоспитать" таких людей не получится, и времени на это нет. Поэтому, объяснил политолог, кого-то нужно репрессировать, кого-то — вынудить эмигрировать, кого-то — запугать, чтобы "на людях вели себя прилично".

"Никакого другого пути нет. Если не пойти по этому пути, пятая колонна от безнаказанности разрушит Россию", — заключил эксперт.