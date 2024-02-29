Пусть живут в страхе: В словах Бастрыкина об "артистах-предателях" увидели чёткий сигнал
Политолог Перла: Бастрыкин хочет, чтобы предатели жили в страхе из-за измены РФ
Все предатели России должны находиться в постоянном страхе перед жестоким наказанием за содеянное. Так прокомментировал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о сбежавших за рубеж отечественных звёздах.
По его словам, проблема "испуганных патриотов", которую взялся решать Бастрыкин, — это выбор, что делать с людьми, для которых Родина не является более высокой ценностью, чем собственная жизнь. С людьми, для которых "права человека" выше долга перед государством.
"И решение, увы, видится только одно: не поддерживать своё государство, не отдавать всё для фронта и для победы для смердяковых должно быть страшнее, чем на фронт пойти", — считает Перла.
"Перевоспитать" таких людей не получится, и времени на это нет. Поэтому, объяснил политолог, кого-то нужно репрессировать, кого-то — вынудить эмигрировать, кого-то — запугать, чтобы "на людях вели себя прилично".
"Никакого другого пути нет. Если не пойти по этому пути, пятая колонна от безнаказанности разрушит Россию", — заключил эксперт.
Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что если известные артисты и представители шоу-бизнеса, которые уехали из России и продолжают дискредитировать действия ВС РФ из-за границы, вернутся на родину, то будут отвечать за свои действия по закону. По его мнению, их сегодняшнее поведение вызвано стремлением "угодить политике тех стран, где они пребывают".