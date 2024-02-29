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29 февраля, 02:41

Отец раскрыл, где сейчас живут Леонид Агутин и Анжелика Варум

Николай Агутин рассказал, что сын и невестка живут вместе с ним в Подмосковье

Леонид Агутин. Обложка © Telegram / Леонид Агутин

Леонид Агутин. Обложка © Telegram / Леонид Агутин

Российский певец Леонид Агутин в настоящее время проживает на даче в Подмосковье. Об этом NEWS.ru сообщил его отец Николай Агутин.

"Мы живём вместе на даче и видимся. <...> Не так часто, потому что он бывает на гастролях, но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся", — сказал композитор.

Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин"
Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин"

По его словам, супруга Леонида Анжелика Варум также проживает с ними. Сам певец не раз опровергал сообщения о том, что его жена уехала на постоянное место жительства в США: в Майами у семьи есть шикарная зимняя "дача". В Штатах с родителями Анжелики с детства жила и дочь звёздной пары.

Лариса Сафронова
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