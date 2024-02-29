Отец раскрыл, где сейчас живут Леонид Агутин и Анжелика Варум

Российский певец Леонид Агутин в настоящее время проживает на даче в Подмосковье. Об этом NEWS.ru сообщил его отец Николай Агутин.

"Мы живём вместе на даче и видимся. <...> Не так часто, потому что он бывает на гастролях, но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся", — сказал композитор.