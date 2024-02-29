Украинцы готовы отстаивать преступную позицию киевского режима, так как страдают серьёзным психическим заболеванием — стокгольмским синдромом. Такими выводами поделился эрудит Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы объяснил, что этот термин был введён в психологию после ограбления банка в столице Швеции. Его сотрудники несколько дней провели в заложниках, а потом стали сопереживать преступникам и понимать их. Аналогичная ситуация наблюдается и на Украине, жители которой много лет находятся под гнётом.

"Сейчас большинство жителей оккупированных Украиной земель естественным образом находятся в состоянии стокгольмского синдрома. Единственное, что утешает, — что он хотя и всерьёз, но ненадолго", — поделился Вассерман с сайтом MK.ru.

Уроженец Одессы напомнил, что жители Херсонщины и Запорожья до СВО тоже были заложниками киевского режима, но после освобождения быстро настроились в пользу России. Об этом говорят результаты референдумов. Точно так же себя поведут и остальные украинцы, подытожил эрудит.