"Это всерьёз, но ненадолго": Вассерман объяснил симпатию украинцев к киевскому режиму пакостной болезнью
Вассерман: Поддерживающие Киев украинцы страдают стокгольмским синдромом
Украинцы готовы отстаивать преступную позицию киевского режима, так как страдают серьёзным психическим заболеванием — стокгольмским синдромом. Такими выводами поделился эрудит Анатолий Вассерман.
Депутат Госдумы объяснил, что этот термин был введён в психологию после ограбления банка в столице Швеции. Его сотрудники несколько дней провели в заложниках, а потом стали сопереживать преступникам и понимать их. Аналогичная ситуация наблюдается и на Украине, жители которой много лет находятся под гнётом.
"Сейчас большинство жителей оккупированных Украиной земель естественным образом находятся в состоянии стокгольмского синдрома. Единственное, что утешает, — что он хотя и всерьёз, но ненадолго", — поделился Вассерман с сайтом MK.ru.
Уроженец Одессы напомнил, что жители Херсонщины и Запорожья до СВО тоже были заложниками киевского режима, но после освобождения быстро настроились в пользу России. Об этом говорят результаты референдумов. Точно так же себя поведут и остальные украинцы, подытожил эрудит.
Гнева рядовых украинцев боится и Владимир Зеленский, рассказывал Life.ru ранее. Именно поэтому политик намеренно соврал о потерях в ВСУ за время конфликта.
ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov