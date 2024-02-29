Названа опасность отказа гуманитариев от постижения точных наук

Склонность ребёнка к гуманитарным наукам вовсе не означает, что он должен полностью отказаться от постижения математики, заявил методист Артём Мушта. По словам эксперта, умение работать с точными величинами может пригодиться в большинстве современных профессий, которые находятся на стыке двух течений.

Разработчик образовательных программ подчеркнул, что математика — это не просто школьный предмет. Она представляет собой универсальные законы мышления, лежащие в основе логики и дедукции. Без них невозможно погрузиться в гуманитарные науки, считает Мушта. Это справедливо для многих специальностей, например для юриспруденции.

"При рассмотрении финансовых дел юристам приходится использовать знания по математике так же, как и в тех случаях, когда необходимо иметь дело со штрафами, прописанными в законе. Математическая теория множеств, математическая логика и булева алгебра лежат в основе всех информационных технологий", — перечислил собеседник "Газеты.ru".

Описанный принцип справедлив и для любителей математики, которым тоже необходимо гуманитарно развиваться. Без абстрактного мышления и творческого подхода сложно заниматься созданием нового в точных науках, подытожил Мушта.