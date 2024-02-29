Украинским войскам не удастся удержать линию фронта вблизи Донецка после бегства из Авдеевки. Если Соединённые Штаты не снабдят ВСУ новым оружием, катастрофы, подобные этой, повторятся, считает аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш.

"Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком", — поделился эксперт с Newsweek.

Разведчик напомнил о рельефе местности, на который вышли российские войска после освобождения Авдеевки. Впереди расположились равнины — они облегчат дальнейшее наступление, предостерёг Фэйнтуш.