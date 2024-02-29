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29 февраля, 05:34

Беглый убийца трёх человек в Подмосковье пойман в Казахстане

В Казахстане задержан беглый подозреваемый в тройном убийстве в России

В Туркестанской области Казахстана полиция задержала гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве трёх человек в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

"Задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту Жибек Жолы. В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трёх человек", — уточнили в казахском МИД.

Детали расправы там раскрывать не стали. При этом в МИД добавили, что оперативники МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны поймали 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них — по запросу иностранных коллег.

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А в конце января полиция Казахстана задержала россиянина, подозреваемого в убийстве женщины и её пятилетней дочери в Новосибирске. Преступник пытался пересечь государственную границу на такси.

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Андрей Бражников
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