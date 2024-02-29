Беглый убийца трёх человек в Подмосковье пойман в Казахстане

В Туркестанской области Казахстана полиция задержала гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве трёх человек в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

"Задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту Жибек Жолы. В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трёх человек", — уточнили в казахском МИД.

Детали расправы там раскрывать не стали. При этом в МИД добавили, что оперативники МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны поймали 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них — по запросу иностранных коллег.