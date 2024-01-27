В Казахстане задержан россиянин, подозреваемый в двойном убийстве в Новосибирске

Полиция Казахстана задержала россиянина, подозреваемого в убийстве женщины и её пятилетней дочери в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

"С 20 по 23 января жительница города Новосибирска и её малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра, безвестно исчезли, и до настоящего времени местонахождение последних не установлено, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что они убиты", — указано в сообщении.