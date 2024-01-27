В Казахстане задержан россиянин, подозреваемый в двойном убийстве в Новосибирске
Полиция Казахстана задержала россиянина, подозреваемого в убийстве женщины и её пятилетней дочери в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
"С 20 по 23 января жительница города Новосибирска и её малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра, безвестно исчезли, и до настоящего времени местонахождение последних не установлено, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что они убиты", — указано в сообщении.
Россиянина задержали на пограничном посту в Туркестанской области Казахстана, когда тот пытался пересечь государственную границу на такси. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию, уточнили в ведомстве.
А ранее Лайф писал, что в конце ноября 2023 года в Бодруме нашли тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Оказалось, что их мог убить бывший муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич. Ранее он неоднократно избивал бывшую жену, а также ограбил украинского банкира Сергея Дядечко. Лайф писал, что у мужчины тёмное прошлое: в России его ищут за побег из-под ареста. В январе этого года СК завёл дело по факту зверского убийства россиянок.
ТАСС / Гавриил Григоров